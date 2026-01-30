Bimba resta chiusa in auto interminabili minuti di paura | salvata dai vigili del fuoco

Una bambina è rimasta chiusa in auto a Montecchio per diversi minuti, creando tensione tra i passanti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a liberarla e a riportare la calma. La piccola sta bene, ma l’episodio ha lasciato tutti scossi.

Montecchio, 30 gennaio 2026 –?????? Una svista, interminabili minuti di paura e poi il sollievo. Grazie anche ai vigili del fuoco che si sono improvvisati clown. È successo questa mattina, attorno alle 11.30, nel parcheggio dell’ospedale Franchini di Montecchio, dove una bambina di circa due anni è rimasta accidentalmente chiusa all’interno dell’automobile di famiglia. Con mamma e papà, una giovane coppia italiana, era stata portata al nosocomio per una visita di routine. Dopo aver parcheggiato, il padre ha estratto dal bagagliaio il passeggino mentre la madre si apprestava a prendere i documenti e la piccola dal sedile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

