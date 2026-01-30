Bilancio Amt perdita di 56 milioni Salis | Tentare ogni strada per evitare il fallimento

Questa mattina il consiglio di amministrazione di Amt ha approvato il bilancio del 2024, che mostra una perdita di circa 56 milioni di euro. Il presidente Salis ha già annunciato che l’azienda farà di tutto per evitare il fallimento, anche se i numeri sono preoccupanti: il deficit patrimoniale supera i 37 milioni. La situazione resta difficile, e ora si cerca una soluzione concreta per risollevare le sorti dell’azienda.

Il bilancio chiude con una perdita di 55,9 milioni: a pesare i debiti complessivi della società che a fine 2024 ammontano a 280 milioni di euro Il consiglio di amministrazione di Amt ha approvato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, il bilancio 2024 dell'azienda: la perdita di esercizio è pari a 55,9 milioni di euro, e il deficit patrimoniale ammonta a 37,5 milioni di euro. Nel bilancio pesano - come comunicato dal Comune - 280 milioni di debiti complessivi, di cui oltre 73 nei confronti delle banche e più di 85 nei confronti dei fornitori. Di conseguenza, lo scorso 14 ottobre il presidente del cda ha presentato istanza di composizione negoziata della crisi.

