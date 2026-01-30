A Trieste, nel centro educativo “Villaggio per Crescere”, è iniziata una novità importante. Sono arrivati libri bilingui che promettono di aiutare i bambini a svilupparsi meglio fin da piccoli. Le insegnanti hanno già iniziato a usare queste nuove risorse, e i piccoli sono curiosi e coinvolti. È un passo concreto per migliorare l’apprendimento e il modo di far crescere i bambini nel quartiere.

A Trieste, nel cuore del centro educativo “Villaggio per Crescere”, è iniziata una nuova fase nell’educazione precoce dei bambini grazie all’arrivo di una raccolta di libri bilingui. I volumi, donati da un’iniziativa privata con forte impegno sociale, sono stati consegnati a inizio ottobre e già da settimane sono parte integrante delle attività quotidiane dei piccoli utenti. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a promuovere l’accesso equo alla cultura in un contesto multilingue, considerando che Trieste è una città con una tradizione linguistica complessa, dove italiano, sloveno, friulano e altre lingue minoritarie convivono da secoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biblioteche multilingue arricchiscono lo sviluppo infantile nel centro educativo di Trieste

Approfondimenti su Villaggio per Cresce

