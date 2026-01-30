Biblioteca di Saronno | una sala gaming coi videogiochi

La Biblioteca di Saronno si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni, la sala gaming con videogiochi sarà aperta al pubblico, offrendo uno spazio in più per studenti e giovani. L’obiettivo è rendere la biblioteca un luogo più vivo, dove si può studiare, leggere e anche divertirsi. I nuovi orari e servizi puntano a coinvolgere di più la comunità e a rendere più accessibile l’istituzione.

La Biblioteca civica di Saronno si prepara a rinnovarsi con nuovi orari e nuovi servizi pensati per ampliare l'accessibilità e rispondere alle esigenze di studio, lettura e socialità della cittadinanza. A partire dal febbraio 2026 entrerà in vigore l'orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.45, senza interruzione nella pausa pranzo e con.

