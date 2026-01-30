Biasin elogia Dimarco | parole al miele del giornalista per l’esterno nerazzurro

Biasin si è lasciato andare a parole davvero positive per Federico Dimarco, l’esterno dell’Inter che ha deciso la partita contro il Dortmund. Il giornalista, tifoso nerazzurro, ha elogiato la sua prestazione e il ruolo importante che ha avuto in campo.

Fabrizio Biasin, noto giornalista tifoso dell'Inter, ha speso bellissime parole per Federico Dimarco, esterno nerazzurro decisivo contro il Dortmund. L'elogio di Fabrizio Biasin su Libero celebra non solo il calciatore, ma l'uomo simbolo di un'interismo viscerale. La notte di Dortmund ha consacrato definitivamente Federico Dimarco, capace di unire la tecnica sopraffina di un numero dieci alla grinta di chi ha dovuto scalare montagne di scetticismo per prendersi l'Inter. Con la squadra di Cristian Chivu che vola a quota 52 punti, il "ragazzo di Calvairate" è diventato l'arma impropria di un sistema che lo vede ormai come un attaccante aggiunto.

