Bertuccia e i signori del fango | lo spettacolo a Collepasso

Domenica pomeriggio, al Teatro Auditorium di Collepasso, va in scena “Bertuccia e i signori del fango”. Lo spettacolo inizia alle 17:30 e l’ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare mandando un messaggio WhatsApp ai numeri 3285317676 o 3483725001. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sul valore del mettersi in gioco e del lavorare con le mani, anche quando il fango sembra ostacolare. È un appuntamento che punta a coinvolgere la gente, portando in

COLLEPASSO - A volte, per cambiare le cose, bisogna davvero sporcarsi le mani: domenica 1 febbraio (ore 17:30 ingresso gratuito prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 - 3483725001) nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Bertuccia e i signori del fango di Ura Teatro, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie Briciole. Un burattino pigro, un mistero che puzza e un fiume che chiede aiuto.

