Bertolucci | Djokovic monumentale Sinner troppo timido è stato per certi versi pavido

Il giudizio di Paolo Bertolucci sulla partita tra Djokovic e Sinner è netto: il serbo ha mostrato tutta la sua forza, mentre l’italiano è apparso troppo timido in campo. Bertolucci ha detto che Djokovic è stato semplicemente monumentale, mentre Sinner si è lasciato sopraffare dalla pressione, restando troppo sulle difensive. La partita si è conclusa in cinque set, con Djokovic che vola in finale.

Paolo Bertolucci a Sky Sport ha commentato la vittoria di Djokovic in cinque set su Sinner alle semifinali degli Australian Open. Sinner che ha sfruttato appena due palle break su diciotto. Bertolucci ha definito monumentale la prestazione del serbo. Lo ha giustamente e doverosamente ricoperto di elogi. Al tempo stesso, però, ha espresso critiche nei confronti della tattica adottata da Sinner. “Ha giocato sotto ritmo, è stato per certi versi pavido. (.) Se lasci l’iniziativa a un furbo, un mestierante come Djokovic, poi finisci nella sua ragnatela Non ha giocato bene dal punto di vista tattico, è una cosa da rilevare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bertolucci: “Djokovic monumentale. Sinner troppo timido, è stato per certi versi pavido” Approfondimenti su Australian Open ‘Djokovic monumentale, Sinner troppo attendista’: Bertolucci spiega la semifinale epica dell’Australian Open La semifinale tra Djokovic e Sinner all’Australian Open ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Sinner potrebbe essere un Djokovic due, anche quando non è brillante maschera i momenti complicati (Bertolucci) Jannik Sinner si prepara alla semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Australian Open Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lapidario sulla sconfitta con Novak DjokovicUn dato più di tutti, secondo il vincitore della Coppa Davis 1976, ha condizionato l'andamento della partita e il risultato finale. sportal.it Djokovic se la ride e ringrazia Sinner: Bertolucci evidenzia i rimpianti di Jannik, che conferma le sue difficoltàDjokovic al settimo cielo dopo la vittoria su Sinner, che ha scherzosamente ringraziato. Jannik esce tra i rimpianti e conferma di dover ancora lavorare molto su un aspetto ... sport.virgilio.it # ***SINNER DAVANTI ALLO SPECCHIO DI DJOKOVIC*** *Oggi leggendo la fonte di ****La Gazzetta dello Sport****, a firma di ****Paolo Bertolucci****, che dice che ****Jannik Sinner oggi ha un gioco più brutale, una seconda palla dominante e una forza m facebook #Sinner potrebbe essere un Djokovic due, anche quando non è brillante maschera i momenti complicati (Bertolucci) “Shelton è diventato per l’italiano una vittima predestinata. Viaggia su una dimensione di gioco difficilmente sostenibile da Djokovic”. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.