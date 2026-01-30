Bergamo | record di residenti mai così tanti dal 2010 La metà è single

Bergamo segna un nuovo record di residenti. Nel 2025, la città ha raggiunto i 122 mila abitanti, il numero più alto dal 2010. La metà di queste persone vive da sola, una cifra che testimonia un cambiamento nelle abitudini di vita della città. La crescita demografica spinge le autorità a riflettere su servizi e infrastrutture per affrontare questa nuova fase.

Bergamo, 30 gennaio 2026 – Mai così grande. Bergamo nel 2025 ha raggiunto, come popolazione residente, quota 122.263 abitanti. A renderlo noto è il Comune, annunciando la pubblicazione, sul sito istituzionale, delle statistiche demografiche relative all'anno 2025. Rispetto al 2024, quando i cittadini erano 122.077, si registra un incremento di 186 unità; si tratta del dato più elevato registrato negli ultimi 15 anni: un risultato significativo se si considera che il punto più basso, dal 2010 a oggi, risale al 2013 con 119.049 residenti. In profondità. I nuovi nati. Da dove arrivano i nuovi residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

