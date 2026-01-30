Karim Benzema si muove ancora per lasciare l’Al-Ittihad. Questa volta, l’attaccante francese ha fatto un gesto che sembra chiudere definitivamente il suo capitolo con il club saudita. La situazione si fa sempre più tesa e l’addio appare ormai inevitabile.

Bowie Verona, ufficiale l’arrivo dell’attaccante in gialloblù: il comunicato degli scaligeri e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: Mateta subito rossonero, ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissime Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP Bowie Verona, ufficiale l’arrivo dell’attaccante in gialloblù: il comunicato degli scaligeri e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: Mateta subito rossonero, ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè Fiorentina, il nuovo presidente Giuseppe Commisso: «Onereremo mio padre Rocco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile

Approfondimenti su Benzema Al Ittihad

Karim Benzema potrebbe lasciare l’Al-Ittihad e tornare in Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benzema Al Ittihad

Argomenti discussi: Molto felice - Benzema pubblica un video dalla Mecca.

Sinner ko contro Djokovic: "Ho preso una lezione che fa male. Dall'altra parte della rete oggi..." - facebook.com facebook