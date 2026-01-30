Benzema Al-Ittihad tensione alle stelle | il francese chiede ancora di non essere convocato Cosa succede

La situazione tra Karim Benzema e l’Al-Ittihad diventa sempre più tesa. Il calciatore francese ha chiesto ancora di non essere convocato per le prossime partite, alimentando le voci di un possibile allontanamento dal club saudita. La tensione tra la squadra e il giocatore sembra aumentare di giorno in giorno.

tra l’attaccane e il club saudita. Tensione altissima in casa Al-Ittihad: il caso Karim Benzema è esploso definitivamente. L’attaccante francese ha comunicato per la seconda volta consecutiva la propria indisponibilità, chiedendo di essere escluso dal match di domenica contro l’ Al-Najma. Nonostante si sia allenato regolarmente con il gruppo, il Pallone d’Oro è in rotta totale con la dirigenza a causa di una proposta di rinnovo contrattuale definita “insultante” dal suo entourage: l’offerta, secondo i media francesi, equivarrebbe quasi a giocare gratuitamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Karim Benzema potrebbe lasciare l'Al-Ittihad e tornare in Italia.

