benson boone rilancia la tendenza boyfriend blush e il rossore maschile diventa cool

Benson Boone torna a far parlare di sé con il suo stile. Questa volta il cantante rilancia la tendenza del “Boyfriend Blush”, il rossore maschile che diventa un trend tra i giovani. È una svolta rispetto all’immagine di uomini perfetti e senza imperfezioni che dominava negli anni ’90, con barbe curate e look minimal. Ora, infatti, il viso con un pizzico di colore e un aspetto più naturale si fa strada, diventando un modo per esprimere freschezza e autenticità. Boone porta sulla scena un volto più vivo, meno perfetto, che conquista anche chi cerca un nuovo

C’era una volta un viso maschile impeccabile, uniforme, possibilmente privo di qualsiasi imperfezione e anche di barba: quello dell’uomo metrosessuale degli Anni 90 che usava il profumo di Davidoff e l’intimo Calvin Klein. Oggi, invece, accade il contrario: un incarnato vivo ed evidentemente arrossato, come dopo una corsa o un’emozione improvvisa, fa tendenza. È la moda del boyfriend blush, lanciata qualche anno fa, inconsapevolmente, dai principi Harry e William d’Inghilterra, e oggi riportata in auge dal cantante Benson Boone. A 23 anni, il cantante di Beautiful Things, ci ricorda come quel rossore, forse causato da una leggera rosacea, non tolga fascino, anzi tutto il contrario. 🔗 Leggi su Amica.it

Il trend Marie Antoinette Blush richiama l’eleganza romantica e senza tempo, ispirandosi alle delicatezza e alla raffinatezza dello stile del XVIII secolo.

