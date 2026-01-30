Benevento al via il progetto per i ragazzi ‘DesTEENazione’

Questa mattina a Benevento è stato presentato il progetto DesTEENazione, un'iniziativa rivolta a adolescenti e giovani adulti. L’obiettivo è creare una rete di supporto che aiuti i ragazzi nel passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta. Il progetto si propone di coinvolgere direttamente i giovani, offrendo loro spazi e strumenti per sviluppare desideri e ambizioni in modo positivo. La presentazione si è svolta a Palazzo Paolo V, segnando l’inizio di un intervento che mira a rafforzare la comunità attraverso un approccio più diretto e concreto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un modello di intervento sociale integrato che mette al centro gli adolescenti (11-18 anni) e i giovani adulti (18-21 anni) puntando a costruire una comunità educante che supporti i ragazzi nel passaggio delicato verso l’età adulta: è questo in sintesi l’obiettivo del progetto DesTEENazione – Desideri in Azione presentato questa mattina a Palazzo Paolo V. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà e rappresenta un modello di intervento sociale integrato, come hanno spiegato nei loro interventi l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola e il vice prefetto vicario Maria De Feo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

