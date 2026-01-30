Benedetta Parodi a cuore aperto | Con le mie figlie? Tanta complicità
Benedetta Parodi si apre sui social per parlare delle sue figlie, Matilde ed Eleonora. La conduttrice spiega che il rapporto con loro è cambiato nel tempo, diventando sempre più forte e sincero. Anche se c’è molta complicità, Benedetta ammette che ci sono momenti in cui devono imparare a capirsi meglio. Racconta di quanto siano importanti queste relazioni per lei e di come, nonostante i impegni, riesca a trovare sempre il modo di stare vicina alle sue ragazze.
La conduttrice si sbottona sui social e racconta l'evoluzione del legame con Matilde ed Eleonora. C'è complicità tra loro, ma il ruolo di guida resta fondamentale Diciamoci la verità, il dubbio era venuto a molti guardando le loro storie su Instagram. Quella sintonia sembrava fin troppo perfetta per essere vera. Eppure, a sentire Benedetta Parodi, la sintonia tra lei e le figlie è autentica. Matilde ed Eleonora hanno 23 e 21 anni, quindi sono ormai donne fatte. Non si tratta solo di una posa per i follower.
Benedetta Parodi e il rapporto con le figlie Matilde ed Eleonora Caressa: “Sono fortunata, siamo buone amiche”
Benedetta Parodi parla del rapporto con le figlie Matilde ed Eleonora.
Benedetta Parodi racconta il legame speciale con le figlie: «Per me sono ormai quasi delle amiche, ho potuto allentare quel rigore da mamma»
Benedetta Parodi parla del rapporto con le sue figlie e rivela di aver alleggerito il suo ruolo di madre.
Benedetta Parodi: Con le mie figlie oggi siamo quasi amiche, ma da piccole ero una mamma molto rigorosaBenedetta Parodi racconta il passaggio dal ruolo di mamma a quello di quasi amica con i figli grandi: equilibrio tra regole, complicità e il coraggio di lasciarli crescere. nostrofiglio.it
Benedetta Parodi svela il rapporto con le figlie Matilde e Eleonora Caressa: Siamo amiche ormaiA guardarle sui social, mamma Benedetta Parodi e le due figlie Matilde ed Eleonora, che hanno oggi 23 e 21 anni, sembrano perennemente affiatate, sorridenti e in vena di scambiarsi complicità e ... today.it
«Direi che ormai siamo veramente tre buone amiche». Benedetta Parodi parla così della relazione attuale con le figlie Matilde ed Eleonora, lasciando trasparire quanto il loro rapporto sia diventato complice e sereno. La conduttrice di "L’amore è cieco – Italia" - facebook.com facebook
