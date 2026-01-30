Benedetta Parodi si apre sui social per parlare delle sue figlie, Matilde ed Eleonora. La conduttrice spiega che il rapporto con loro è cambiato nel tempo, diventando sempre più forte e sincero. Anche se c’è molta complicità, Benedetta ammette che ci sono momenti in cui devono imparare a capirsi meglio. Racconta di quanto siano importanti queste relazioni per lei e di come, nonostante i impegni, riesca a trovare sempre il modo di stare vicina alle sue ragazze.

La conduttrice si sbottona sui social e racconta l'evoluzione del legame con Matilde ed Eleonora. C'è complicità tra loro, ma il ruolo di guida resta fondamentale Diciamoci la verità, il dubbio era venuto a molti guardando le loro storie su Instagram. Quella sintonia sembrava fin troppo perfetta per essere vera. Eppure, a sentire Benedetta Parodi, la sintonia tra lei e le figlie è autentica. Matilde ed Eleonora hanno 23 e 21 anni, quindi sono ormai donne fatte. Non si tratta solo di una posa per i follower.

© Novella2000.it - Benedetta Parodi a cuore aperto: “Con le mie figlie? Tanta complicità”

Benedetta Parodi parla del rapporto con le figlie Matilde ed Eleonora.

Benedetta Parodi parla del rapporto con le sue figlie e rivela di aver alleggerito il suo ruolo di madre.

