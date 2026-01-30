Un film di Johannes Roberts porta sullo schermo una scimmia che diventa una minaccia. La storia si concentra su un’animale che, improvvisamente, si trasforma in un mostro assassino. La pellicola, semplice nel racconto, funziona grazie a scene tese e una buona regia. Alla fine, si lascia guardare senza grandi pretese, senza né entusiasmare né deludere.

La nostra recensione di Ben – Rabbia animale, un film di Johannes Roberts incentrato su una scimmia assassina: un horror semplice ma efficace. Ben – Rabbia animale, il nuovo film di Johannes Roberts, tratta di Lucy, che torna a casa dopo una lunga assenza e si riunisce alla sua famiglia, ovvero il padre, la sorella Erin e Ben lo scimpanzé. Quando il padre parte per lavoro, Lucy organizza una festa con alcuni amici, ma la serata si trasforma in un incubo: Ben è stato morso da una mangusta affetta da rabbia e inizia a manifestare un comportamento violento. Tra scene crude e momenti di tensione, il film mostra il lato più brutale della trasformazione dell’animale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ben – Rabbia animale, recensione: un horror su una scimmia assassina senza infamia e senza lode

Approfondimenti su Ben Rabbia animale

Ultime notizie su Ben Rabbia animale

