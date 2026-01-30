Un nuovo horror arriva nelle sale, portando in scena la furia della natura.

Ben - Rabbia animale è il nuovo horror, diretto da Johannes Roberts e scritto con Ernest Riera, che si inserisce in un filone ben preciso del cinema da brivido denominato natural horror dove a generare panico e paura nei personaggi, come nel pubblico, sono gli insetti, bestie o piante. Il Ben del titolo (in originale Primate ) è uno scimpanzé che vive con la sua famiglia umana alle Hawaii e contrae all'improvviso la rabbia, una malattia che si traduce in un’ira feroce e micidiale che sarà gravosa tanto per coloro che lo hanno cresciuto e accudito quanto per i loro sfortunati ospiti. Il dettaglio che rende il film più curioso? A interpretare Ben, c'è una persona in un costume da scimpanzé, l'attore e movement specialist Miguel Torres Umba, che ha permesso di rendere la prima vittima e il villain della storia più vero del vero, anche nella sua furia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ben - Rabbia animale e altri 11 horror cult in cui il terrore arriva dalla fauna

