Ben - Rabbia animale e altri 11 horror cult in cui il terrore arriva dalla fauna
Un nuovo horror arriva nelle sale, portando in scena la furia della natura.
Ben - Rabbia animale è il nuovo horror, diretto da Johannes Roberts e scritto con Ernest Riera, che si inserisce in un filone ben preciso del cinema da brivido denominato natural horror dove a generare panico e paura nei personaggi, come nel pubblico, sono gli insetti, bestie o piante. Il Ben del titolo (in originale Primate ) è uno scimpanzé che vive con la sua famiglia umana alle Hawaii e contrae all'improvviso la rabbia, una malattia che si traduce in un’ira feroce e micidiale che sarà gravosa tanto per coloro che lo hanno cresciuto e accudito quanto per i loro sfortunati ospiti. Il dettaglio che rende il film più curioso? A interpretare Ben, c'è una persona in un costume da scimpanzé, l'attore e movement specialist Miguel Torres Umba, che ha permesso di rendere la prima vittima e il villain della storia più vero del vero, anche nella sua furia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondimenti su Ben Rabbia animale
Ben - Rabbia Animale, un horror in cui "ritrovarsi": intervista a Johnny Sequoyah e Troy Kotsur
Una scena intensa ha segnato la presentazione del nuovo horror
Ben - Rabbia Animale: scimmie, silenzi e paura. Intervista al regista Johannes Roberts
In questa intervista, il regista Johannes Roberts approfondisce il tema di
Ultime notizie su Ben Rabbia animale
Argomenti discussi: Ben: Rabbia Animale – Quando la natura colpisce, l’uomo è consapevole; Ben – Rabbia animale: recensione dell’horror con lo scimpanzé killer; Ben - Rabbia Animale: recensione del film di Johannes Roberts; Ben - Rabbia animale.
La vendetta di uno scimpanzé cresciuto come un giocattolo, Ben - Rabbia animale è l'horror slasher che ti fa tifare per l'assassinoNoi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. Per questo, il vostro consenso ... wired.it
Ben – Rabbia Animale, spiegazione del finale: cosa accade a Ben e chi sopravvive alla sua furia?Cosa significa la conclusione di Ben - Rabbia Animale? Ecco la spiegazione del finale del film, dal 29 gennaio al cinema con Eagle Pictures. cinefilos.it
Il pregevole “Sentimental Value”, “Ben – Rabbia animale” delude - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.