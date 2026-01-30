Belluno la Procura apre un' inchiesta per abbandono di minore

La Procura di Belluno ha avviato un’indagine sull’episodio che ha fatto discutere tutta la città. Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus sotto la neve, con temperature sotto zero, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per la linea Calalzo-Cortina. L’episodio ha suscitato molta indignazione tra i cittadini, che chiedono spiegazioni e responsabilità.

Ha suscitato forte indignazione l'episodio del bambino di 11 anni fatto scendere dall’autobus nel bellunese sotto la neve, sul far della sera e con temperature sottozero, perché privo del nuovo biglietto da 10 euro per linea 30 Calalzo-Cortina. Dopo la querela dei genitori, la Procura di Belluno ha aperto una inchiesta per abbandono di minore. E l’autista è stato sospeso dal servizio. Il presidente della provincia di Belluno Padrin ha chiarito che l'introduzione del nuovo ticket da 10 euro "è stata votata all'unanimità da tutti i comuni e che pendolari possono utilizzare l'abbonamento già sottoscritto, senza maggiorazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero.

