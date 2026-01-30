Baveno al via l' ultima parte dei lavori di riqualificazione di via Zanone

Questa mattina a Baveno sono iniziati gli ultimi lavori di riqualificazione di via Zanone. Gli operai hanno cominciato a posare la nuova pavimentazione in acciottolato e i trottatoi in granito rosa. La strada cambierà volto e sarà più bella e funzionale per i residenti e i visitatori.

Previste la posa di una nuova pavimentazione, la sostituzione di alcuni sottoservizi e l'installazione di una nuova illuminazione pubblica Dopo la prima parte già effettuata lo scorso anno, si interverrà sul tratto rimanente che, dall'intersezione con vicolo dell'Olmo, arriva alla Statale del Sempione. "L'investimento complessivo è di 70 mila euro, stanziati dal Comune e - ha spiegato il sindaco Alessandro Monti - vede un contributo importante dell'associazione 'Un salto nel passato' per 25mila euro. Si tratta di lavori in continuità con gli interventi realizzati in questi ultimi anni (in via Libertà, via Gramsci, in via Monte Grappa ecc.

