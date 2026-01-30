Baveno al via l' ultima parte dei lavori di riqualificazione di via Zanone

Da novaratoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Baveno sono iniziati gli ultimi lavori di riqualificazione di via Zanone. Gli operai hanno cominciato a posare la nuova pavimentazione in acciottolato e i trottatoi in granito rosa. La strada cambierà volto e sarà più bella e funzionale per i residenti e i visitatori.

Previste la posa di una nuova pavimentazione, la sostituzione di alcuni sottoservizi e l'installazione di una nuova illuminazione pubblica Dopo la prima parte già effettuata lo scorso anno, si interverrà sul tratto rimanente che, dall'intersezione con vicolo dell'Olmo, arriva alla Statale del Sempione. "L'investimento complessivo è di 70 mila euro, stanziati dal Comune e - ha spiegato il sindaco Alessandro Monti - vede un contributo importante dell'associazione ‘Un salto nel passato’ per 25mila euro. Si tratta di lavori in continuità con gli interventi realizzati in questi ultimi anni (in via Libertà, via Gramsci, in via Monte Grappa ecc.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Baveno Zanone

Baveno, al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di Feriolo

A partire da febbraio, a Feriolo di Baveno, saranno avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Baveno Zanone

Argomenti discussi: Completamento riqualificazione di via Zanone a Baveno: al via i lavori con la posa di una nuova pavimentazione; Baveno e Lugo di Romagna gemellate in memoria della scrittrice ebrea Olga Ginesi; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Autostrada, chiusa per una notte l'A26 tra Baveno e Arona.

baveno al via lBaveno, al via l'ultima parte dei lavori di riqualificazione di via ZanonePreviste la posa di una nuova pavimentazione, la sostituzione di alcuni sottoservizi e l'installazione di una nuova illuminazione pubblica ... novaratoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.