Bassa Romagna stipendi più alti negli appalti | vantaggi nelle gare a chi garantisce 9 euro l' ora

La Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato le nuove regole per gli appalti pubblici. Ora, chi garantisce un salario di almeno 9 euro l’ora può ottenere vantaggi nelle gare d’appalto. Le imprese più virtuose avranno anche un punteggio extra, mentre i lavoratori avranno più tutele. La decisione mira a migliorare le condizioni di chi lavora nei progetti pubblici e a favorire le aziende che rispettano le norme.

Approvate le linee guida dell'Unione: le aziende che scelgono il salario minimo otterranno punteggi più alti. Controlli rigorosi anche sui subappalti Più tutele per chi lavora e un "bonus" di punteggio per le imprese virtuose. Nella seduta di giovedì, la Giunta dell’Unione dei comuni della bassa Romagna ha dato il via libera definitivo alle linee guida che portano il salario minimo di 9 euro l'ora all'interno delle procedure per appalti e subappalti. È l’esito di un percorso iniziato la scorsa estate tra le mura della Rocca di Lugo, dove amministratori, sindacati e imprese si sono seduti a un tavolo per ridisegnare le regole del gioco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

