Basket | Vildoza l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in Eurolega

Luca Vildoza ha deciso la partita negli ultimi secondi, infilando una tripla che ha regalato alla Virtus Bologna una vittoria fondamentale contro l’AS Monaco in Eurolega. La squadra italiana ha giocato un’ottima partita e ha portato a casa un risultato importante in trasferta.

