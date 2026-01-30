Basket | Vildoza l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in Eurolega
Luca Vildoza ha deciso la partita negli ultimi secondi, infilando una tripla che ha regalato alla Virtus Bologna una vittoria fondamentale contro l’AS Monaco in Eurolega. La squadra italiana ha giocato un’ottima partita e ha portato a casa un risultato importante in trasferta.
Luca Vildoza, con una tripla a quattro secondi dalla fine, regala alla Virtus Bologna una delle vittorie più importanti della sua Eurolega. La dodicesima, sì, ma è anche quella che prova a riavvicinarla alla zona play-in, al momento distante un paio di successi. Intanto è sbancato uno dei campi più difficili, quello dell’AS Monaco, che in casa aveva perso solo due volte. L’82-84 arriva, peraltro, senza Carsen Edwards, con un grande Derrick Alston da 19 punti e contro una solita versione di Mike James da 17. Che il Monaco, pur in una situazione extra campo che non è esattamente delle più stabili (ci sono stipendi arretrati e tutto porta verso il Principato di Monaco intenzionato a rilevare in maniera diretta il club), voglia giocarsela eccome si vede fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Virtus Bologna Lega
LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 82-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: impresa bolognese nel Principato! Vildoza match-winner
La Virtus Bologna ha vinto in rimonta sul campo di Monaco, portando a casa una vittoria importante in Eurolega.
LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 25-23, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Carsen e Vildoza già incisivi, bolognesi a +2 dopo 10?
Ultime notizie su Virtus Bologna Lega
Basket: Vildoza, l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in EurolegaLuca Vildoza, con una tripla a quattro secondi dalla fine, regala alla Virtus Bologna una delle vittorie più importanti della sua Eurolega. La dodicesima, ... oasport.it
LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 82-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: impresa bolognese nel Principato! Vildoza match-winnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:39 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it
#EuroLeague | Non perderti AS Monaco-Virtus Bologna - facebook.com facebook
#EuroLeague | Non perderti AS Monaco-Virtus Bologna x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.