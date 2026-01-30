Basket serie B Oleggio gioca in anticipo a Tortona
Questa sera, venerdì 30 gennaio, alle 20, l’Oleggio Magic Basket scende in campo a Tortona per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B. Gli uomini di coach sono pronti a sfidare una squadra difficile, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La partita si presenta come una sfida intensa, con i giocatori determinati a portare a casa il risultato.
Terza giornata di ritorno. In scena di venerdì sera l'Oleggio Magic Basket che questa sera, venerdì 30 gennaio alle 20.30 sarà ospite del Derthona Basketball Lab a Tortona. La partita ha subito un anticipo di giornata, si sarebbe dovuta disputare sabato 31 ma è sorto un problema di.
Basket B, Oleggio gioca in anticipo e chiede di lanciare i peluche in campo
L'Oleggio Magic Basket rinnova la tradizione del Teddy Bear Toss, con la sua ultima sfida casalinga prima di Natale.
Basket serie B, sconfitta a Gallarate per Oleggio
L'Oleggio Magic Basket perde in trasferta contro Bbg Gallarate 88-71 nella prima giornata del girone di ritorno di Serie B.
Argomenti discussi: Oleggio Basket, gli Squali tornano alla vittoria contro Mago Marnate; Sansebasket cede nettamente a Gazzada: 72-54; Serie B - Oleggio Magic Basket a Tortona per l'anticipo della terza di ritorno; Basket - Serie B maschile interregionale. Bcl sbanca Empoli e si gode il primato.
Serie B - Squali Oleggio, contro Mago Marnate è una vittoria importanteTornare alla vittoria e farlo fra le mura di casa. L'Oleggio Magic Basket nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale conquista due punti importanti contro Mago Marnate ... pianetabasket.com
Oleggio Basket, gli Squali tornano alla vittoria contro Mago MarnateTornare alla vittoria e farlo fra le mura di casa. L'Oleggio Magic Basket nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale conquista due punti importanti contro Mago Marnate vincendo 79-73. In ... novaratoday.it
#Dinamo, date di un febbraio di fuoco #Basket Serie A, conosciamo le date delle sfide di febbraio di una Dinamo Sassari impegnata sempre più nella lotta salvezza. - facebook.com facebook
Pronti per la 17ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com
