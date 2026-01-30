Basket dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di Puglia

Questa sera la Dole Rimini affronta la trasferta di Ruvo di Puglia con l’obiettivo di fermare la serie negativa. Dopo tre sconfitte di fila, i biancorossi cercano di ritrovare la forma e risalire la classifica, puntando a tornare a vincere e a lasciare alle spalle un momento complicato.

Il team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione La Dole Rimini scende in Puglia con l’obiettivo di tornare a correre: i biancorossi vogliono mettersi alle spalle un paio di settimane difficili, riconquistare la forma che li aveva guidati alle otto vittorie consecutive e restare nel gruppo di testa di un campionato più che mai difficile da pronosticare. L’occasione arriva al PalaColombo di Ruvo di Puglia: il team di Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione e affronterà i padroni di casa della Crifo Wines domenica 1 febbraio alle 18:00 nella venticinquesima di Serie A2.🔗 Leggi su Riminitoday.it

