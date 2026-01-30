Basket B femminile Impossibile scalare Le Mura Landini Lerici travolta a Lucca

La squadra di Lucca ha dominato contro Landini Lerici, vincendo con un netto 74-43. Le Mura si sono imposte fin dai primi minuti, lasciando poche speranze alle avversarie. Giangrasso e Capodagli sono state le protagoniste con 12 e 17 punti, guidando la squadra verso una vittoria convincente davanti al proprio pubblico. Landini Lerici ha faticato a trovare il ritmo e ha subito un pesante ko.

Le Mura Lucca 74 Landini Lerici 43 LE MURA LUCCA: Giangrasso 12, Ceccarini 6, Dianda 11 Capodagli 17, Orsini 10, Paracucchi 5, Maffei 9, Chiti 3, Michelotti. All. Pistolesi. LANDINI FEMMINILE: Saloni 2, Demi G., Leovino 1, Demi R. 2, Cacopardo 15, Oueslati 5, Gioan 6, Candelori 8, Mangano 4; n.e. Tronfi. All. Ferretti e Cabani. Parziali: 23-10; 39-21, 54-64 LUCCA – Impossibile chiedere di più alla Landini Femminile sul parquet della vicecapolista Le Mura Lucca. Trenta i punti di distacco, che la dicono lunga sui valori in campo. "Il risultato parla molto chiaro – dice il co-allenatore Emiliano Ferretti – sulla differenza fra le due compagini e i rispettivi obiettivi.

