Barriqo caffè d’autore L’unico al mondo a maturare in botte

A Montechiarugolo, nel cuore della Food Valley, nasce un caffè diverso da tutti gli altri. Si chiama Barriqo e viene affinato in botti di legno, proprio come il vino. È l’unico al mondo a maturare in barrique, un metodo che promette di cambiare il modo di gustare l’espresso. Gli esperti del settore sono già curiosi di assaggiarlo.

Proprio come un buon vino, anche il caffé migliora se affinato in barrique. Nasce nel cuore della Food Valley, a Montechiarugolo in provincia di Parma, Barriqo di Torrcaffè l’ultima rivoluzione nel mondo dell’espresso. L’idea, brevettata dal titolare Alberto Nironi, è quella di trasformare la stagionatura da processo passivo a dinamico. "I chicchi, dopo la tostatura a legna, riposano in botti di ciliegio vergine che non rimangono statiche, ma subiscono una rotazione controllata quotidiana di 90 gradi - racconta Nironi, che al SIGEP di Rimini ha ricevuto il Premio Innovazione (nella foto) -. La porosità del legno amplifica le note aromatiche in modo omogeneo e profondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

