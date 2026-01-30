Barilla e Università di Parma lanciano GenConnect un nuovo programma di dialogo

Barilla e l’Università di Parma lanciano “GenConnect”, un nuovo progetto per mettere in contatto studenti e aziende. L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo del lavoro e quello accademico, favorendo lo scambio tra generazioni diverse. Il programma, promosso dal gruppo ERG Young di Barilla e realizzato con l’università, punta a valorizzare le competenze di chi sta entrando nel mercato e a rafforzare i legami tra studenti e aziende locali. Ora si aspetta di vedere come questa iniziativa prenderà piede e quali risultati porterà nel tempo.

Il programma coinvolgerà 44 partecipanti complessivi, 22 persone Barilla e 22 studenti universitari provenienti da diversi Dipartimenti L'iniziativa ha preso ufficialmente il via ieri con un evento di lancio congiunto presso l'Università di Parma, segnando l'inizio di un percorso che si svilupperà fino a maggio. GenConnect nasce con l'obiettivo di creare un ponte tra chi è già nel mondo del lavoro e chi vi si sta affacciando, favorendo la comprensione reciproca tra generazioni diverse e valorizzando la diversità generazionale come leva di crescita culturale e organizzativa. Il programma coinvolgerà 44 partecipanti complessivi, 22 persone Barilla e 22 studenti universitari provenienti da diversi Dipartimenti, selezionati con il supporto del team Unipr4Talents dell'Ateneo parmense.

