Bari-Palermo 0-3 le pagelle | Le Douaron le prende tutte di testa da Palumbo colpi di classe

Palermo supera il Bari 3-0 al San Nicola e mette in cascina tre punti importanti per la classifica. La squadra di Corini mostra una prestazione convincente, con Le Douaron che prende tutte le palle di testa e Palumbo che fa vedere colpi di classe. Il risultato rafforza la fiducia in vista del girone di ritorno.

Il francese sblocca la gara nella ripresa con uno stacco imperioso, il numero 5 offre giocate illuminanti. Prestazione positiva per tutti, anche chi è entrato è stato incisivo Tre punti fondamentali per la classifica, che alimentano la fiducia per il girone di ritorno: netto 3-0 dei rosanero al San Nicola di Bari e prestazione dominante. Ottima prova di Ranocchia, che torna al gol su rigore: il numero dieci ha “diretto” la manovra perfettamente. Le Douaron ha il merito di sbloccare il match, Pohjanpalo si conferma letale in area di rigore. Joronen 6: Sostanzialmente inoperoso nella prima frazione, il copione non cambia moltissimo nella ripresa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Mantova, il Palermo di Pippo Inzaghi affronta il primo impegno del 2026.

