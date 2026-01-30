Bari-Palermo 0-3 Calcio

Questa sera il Bari ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Palermo, con il risultato di 0-3. Dopo la vittoria esterna a Cesena, i biancorossi non sono riusciti a ripetere la prestazione e si sono lasciati sorprendere dagli avversari, che hanno dominato la partita dall’inizio alla fine. La squadra di casa ha mostrato molte difficoltà in fase offensiva e difensiva, lasciando spazio alle azioni del Palermo. Il match si è concluso con un risultato inequivocabile e lascia i tifosi del Bari preoccupati in vista delle prossime

La vittoria in trasferta a Cesena non ha trovato continuità. Il Bari è stato sconfitto in casa, 0-3 ad opera del Palermo. Pugliesi che restano nelle zone più pericolose della classifica nel campionato di calcio di serie B.

