Steve Bannon torna a criticare l’Italia. In un’intervista, l’ex stratega di Donald Trump dice che senza il supporto degli Stati Uniti, tutto il suo impegno sarebbe inutile. Bannon accusa Roma di non apprezzare abbastanza l’aiuto americano e avverte che potrebbe ritirare alcune forze di sicurezza statunitensi presenti nel paese. La sua voce si fa ancora più dura, alimentando tensioni già alte tra i due paesi.

Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, ha lanciato un duro attacco contro l’Italia in un’intervista rilasciata a, accusando Roma di non apprezzare il sostegno degli Stati Uniti e minacciando il ritiro di importanti forze di sicurezza americane. Il confronto è nato intorno alla questione della presenza dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane, durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Bannon ha dichiarato senza mezzi termini: «Non volete l’Ice per le Olimpiadi? Fa*****o, senza gli Usa non avete difese». La frase, ripetuta con tono provocatorio, è stata presentata come una risposta diretta al rifiuto da parte del governo italiano di accogliere l’agenzia statunitense per il controllo dei confini durante i giochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bannon attacca l’Italia: “Senza il sostegno americano, il nostro impegno è vano

Approfondimenti su Steve Bannon

Ultime notizie su Steve Bannon

