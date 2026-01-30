Bankitalia toglie il servizio baby-sitter ai dipendenti ora furiosi E getta la colpa su Giorgetti Rischiano tutti i nidi aziendali | ecco perché

Da inizio anno, i dipendenti di Bankitalia si trovano senza il servizio di baby-sitting che ricevevano come parte del contratto. La banca ha deciso di interrompere il rimborso, a partire dal 1° gennaio 2026, senza preavviso. La mossa ha scatenato le proteste dei lavoratori, che ora si sentono abbandonati. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata presa per motivi di budget, ma molti puntano il dito contro le scelte del governo e, in particolare, contro Giorgetti. Nel frattempo, risch

Dal 1° gennaio del 2026 la Banca di Italia non rimborserà più ai suoi dipendenti il servizio di baby-sitting per i loro figli come previsto dal contratto integrativo. Il vertice della banca centrale guidato da Fabio Panetta ha eliminato la voce dalla piattaforma interna sul welfare gestita dal gruppo Edenred. Per questo sono in agitazione non solo i sindacati interni del personale come il Sibc, ma anche quelli dei dirigenti (il Cida). La scelta di escludere il baby-sitting dai servizi non tassabili è giustificata dalla risposta a una interrogazione parlamentare del M5s fornita il 16 dicembre scorso dalla sottosegretaria al Mef Lucia Albano.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Bankitalia BabySitter Nasce l’Elenco comunale delle baby sitter: formazione gratuita e servizio qualificato È stato istituito l’Elenco comunale delle baby sitter, un servizio gratuito promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Giovanissimo si toglie la vita, ora viene fuori l’atroce verità: “Ecco perché potrebbe averlo fatto” Una giovane vita si spegne prematuramente, lasciando domande senza risposta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bankitalia BabySitter Bankitalia toglie il servizio baby-sitter ai dipendenti ora furiosi. E getta la colpa su Giorgetti. Ora rischiano tutti i nidi aziendali: ecco perchéIl Mef ha chiarito che il valore del servizio per accudire i figli del personale deve essere tassato come reddito se non è fornito dalle istituzioni scolastiche all’interno di un piano formativo ... open.online Buongiorno. Due importanti interventi di INPS e Bankitalia hanno riproposto la questione salariale smentendo l’esaltazione propagandistica sull’andamento dell’economia che fa la destra meloniana. Ghiselli dell’ INPS ha messo al centro una verità scomoda - facebook.com facebook

