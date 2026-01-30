Banchiere ucciso a Milano | c’è un identikit per l’assassino di Alexander Adarich

Gli investigatori hanno individuato un identikit dell’assassino di Alexander Adarich, il banchiere ucraino-romeno ucciso a Milano il 23 gennaio. Dopo aver trovato il corpo dell’uomo, precipitato dal bed and breakfast dove dormiva, gli agenti stanno concentrando le loro ricerche su un volto sospetto. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma l’obiettivo è trovare chi ha inflitto le ferite al collo e ai polsi dell’uomo prima di farlo cadere. La polizia ha avviato le indagini e sta passando al setaccio tutte le piste

C'è almeno un volto su cui concentrare le ricerche nelle indagini sull'omicidio di Alexander Adarich, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato dal b&b dove si trovava il 23 gennaio scorso, a Milano, con segni di violenza a collo e polsi. Si tratta di un uomo prima visto affacciarsi dalla finestra da dove è caduto il corpo della vittima e poi incrociato dalla custode, alla quale in inglese ha chiesto cosa fosse successo, fugacemente, prima di allontanarsi insieme a un altro sconosciuto. L'identikit. Quanto basta però per far imprimere i lineamenti del suo viso nella mente della testimone.

