Bancarotta idrica quanta acqua ci resta | le 50 città più colpite dalla siccità

Le città italiane stanno affrontando una grave scarsità d’acqua a causa della siccità. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la situazione è ormai al limite: l’acqua disponibile non basta più a coprire le esigenze di molte metropoli. La crisi idrica si fa sentire in modo forte, e molte aree devono fare i conti con riserve ormai quasi esaurite. La situazione è destinata a peggiorare se le condizioni non cambiano, e la domanda di acqua aumenta.

Stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità idrologiche. A dirlo è un rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato in occasione del 30º anniversario dell’Unu-Inweh e in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2026. Nell’analisi si sostiene che il mondo sia entrato in una nuova fase idrica, in cui sempre più sistemi fluviali e falde acquifere stanno perdendo la capacità di tornare alla loro normalità storica. Siccità, carenze idriche ed episodi di inquinamento grave: la nuova fase descritta dal report è quella di una vera e propria bancarotta idrica. Il rapporto afferma che l’agenda globale sull’acqua fornisce risposte da “gestione fallimentare”, una valutazione che si riflette nella quotidianità di metà delle 100 città più grandi del mondo, oggi attraversate da un forte stress idrico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il termine “bancarotta idrica” indica una situazione in cui le risorse di acqua dolce vengono consumate più rapidamente di quanto il pianeta possa rigenerarle.

