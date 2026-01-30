Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus Il super-biglietto olimpico da 10 euro scatena una bufera politica | Gestione scandalosa

Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus durante un collegamento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La vicenda ha scatenato una bufera politica, soprattutto dopo che è emerso che il biglietto olimpico, da 10 euro, ha avuto un ruolo nel disservizio. La gestione del servizio di trasporto è finita sotto accusa e molti si chiedono come sia possibile che un bambino sia stato lasciato a piedi in una fase così delicata. La polemica si infiamma, anche perché l’annuncio ufficiale dell’azienda di trasporti ha

BELLUNO - L'annuncio è apparso una settimana fa sul sito dell'azienda di trasporti: «Dal 23 gennaio 2026 al 17 marzo 2026, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Dolomitibus introduce una tariffazione speciale dedicata alla linea 30 Calalzo-Cortina, in seguito al potenziamento del servizio». E in cosa consiste la "specialità"? Non più una tariffazione chilometrica, partendo da una base ordinaria di 1,70 euro, bensì un biglietto «valido per l'intera giornata, fino a fine servizio», che garantisce «viaggi illimitati tra tutte le fermate della linea», ma ad un costo di «euro 10» per tutti: spettatori in vacanza, così come pendolari per studio o lavoro.

