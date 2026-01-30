bambini registi alla scoperta del mondo

Prende il via a Castenaso " Dreamy Days. Immaginarsi e immaginare il futuro attraverso le storie: educazione visiva e didattica orientativa", un progetto educativo dell’Istituto Comprensivo, vincitore del bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione", che utilizza il linguaggio del cinema e delle immagini per accompagnare bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie dell’Istituto Comprensivo a scoprire i mestieri del cinema meno noti e a superare stereotipi sociali e di genere. L’iniziativa, sostenuta da MiM e MiC, prosegue l’esperienza positiva avviata lo scorso anno con la scuola secondaria di primo grado e si rivolge ora ai più piccoli, in particolare ai bambini di 5 anni e alle classi terze della primaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

