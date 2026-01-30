Ballabio investe sul futuro dei sentieri con una nuova mappatura digitale del comprensorio della Grigna

Il Comune di Ballabio ha avviato un progetto per aggiornare la mappatura digitale dei sentieri nella zona della Grigna. L’obiettivo è rendere le escursioni più semplici, sicure e rispettose dell’ambiente. Con questa iniziativa, il paese punta a attirare più appassionati e a proteggere meglio il patrimonio naturale e culturale della zona.

Il Comune di Ballabio compie un passo decisivo verso una fruizione più moderna, sicura e sostenibile della rete escursionistica, per valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della zona. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha affidato a GPSBRIANZA - realtà territoriale specializzata nella rilevazione Gps e nella cartografia digitale - un progetto di mappatura completa dei sentieri su tutto il territorio comunale, compresi ovviamente quelli che collegano il paese al massiccio della Grigna. L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza agli escursionisti, grazie a tracciati precisi, georeferenziati e facilmente consultabili e promuovere il turismo outdoor, rendendo più accessibili e leggibili i percorsi che conducono verso la Grignetta, il Pian dei Resinelli e le aree naturalistiche circostanti.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

