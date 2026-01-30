La Sir Susa Scai Perugia ha fatto un passo deciso per portare via Fabio Balaso. Il club umbro, già campione d’Europa e del mondo, ha presentato un’offerta concreta al libero della Nazionale, che attualmente gioca con la Vero Volley Monza. La trattativa è in corso e il futuro di Balaso in questa fase resta ancora incerto.

La Sir Susa Scai Perugia si è mossa concretamente per portare via nientemeno che Fabio Balaso. Il club campione d’Europa, del mondo e capolista in SuperLega, ha presentato un’offerta al libero biancorosso e della Nazionale. Secondo Sky Sport il 30enne patavino avrebbe dato l’ok al trasferimento, spinto dalla possibilità di vincere ancora tanto. A noi ciò non risulta, anche se Balaso non avrebbe respinto la ricca offerta ricevuta e la trattativa è in evoluzione. L’atleta è sotto contratto con Civitanova fino al 2027, firmò il prolungamento quadriennale nel 2022 quando ancora aveva 12 mesi alla scadenza di quell’accordo, tuttavia questo è ormai un aspetto – purtroppo - secondario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balaso nel mirino di Perugia. Offerta del club umbro

