AZ Alkmaar-NEC sabato 31 gennaio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato pomeriggio alle 16:30 si gioca la partita tra AZ Alkmaar e NEC. La classifica dice che NEC è al quarto posto con 34 punti in 19 partite, mentre l’AZ è quinto, con tre punti in meno e una partita in più. La sfida promette battaglia, anche perché entrambe vogliono salire in classifica.

La classifica di Eredivisie parla chiaro: NEC quarto con 34 punti in 19 partite, AZ Alkmaar quinto con tre punti in meno e una partita giocata in più. Una decina di giorni fa gli ospiti hanno ingaggiato un nuovo allenatore al posto di Mararten Martens, ovvero il classe 1968 Lee-Roy Echteld che si stava occupando.

