Axpo avviata operatività Green Pearl nuova nave per GNL e Bio-GNL

Genova ha visto oggi l’inaugurazione ufficiale di “Green Pearl”, la nuova nave gasiera di Axpo. È la prima in Europa a poter fare sia rifornimenti “ship-to-ship” che “ship-to-truck”, semplificando così le operazioni di distribuzione di GNL e Bio-GNL. La nave punta a migliorare la sicurezza energetica e a dare una spinta al settore economico locale.

Genova, 30 gen. - (Adnkronos) - E' stata inaugurata ufficialmente a Genova l'operatività di “Green Pearl”, l'innovativa nave gasiera per il trasporto small scale e per il rifornimento di GNL e Bio-GNL che, prima in Europa, consente di affiancare alle operazioni “ship-to-ship” (rifornimento alle navi) anche quelle “ship-to-truck” (rifornimento alle autocisterna gasiere), garantendo così una notevole semplificazione delle operazioni di distribuzione small scale e generando ricadute positive in termini di sicurezza energetica e di supporto al tessuto economico nazionale. L'unità era stata commissionata al cantiere genovese San Giorgio del Porto per conto della società armatoriale G&H Shipping Srl, joint venture tra Gas and Heat (famiglia Evangelisti) e la stessa San Giorgio del Porto (gruppo Genova Industrie Navali), poi affiancate dalla Sofipa (holding del gruppo armatoriale Ottavio Novella), ponendo al centro del progetto l'applicazione industriale di tecnologie e processi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

