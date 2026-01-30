Molti si svegliano ogni mattina con brufoli sul collo e sul mento senza capire perché. Dopo aver provato di tutto, si scopre che il motivo è un errore che fanno in tanti, senza nemmeno rendersene conto. La causa spesso non è solo la pelle, ma un gesto o abitudine sbagliata che si ripete quotidianamente.

Brufoli su collo e mento: un problema diffuso che non dipende solo dalla pelle. C’è un errore comune che in molti continuano a fare senza accorgersene. Guardandomi allo specchio, la scena era sempre la stessa: brufoli ostinati concentrati tra il collo e il mento, difficili da far sparire e pronti a tornare puntualmente. Creme, detergenti, rimedi dell’ultimo minuto: niente sembrava funzionare davvero. Solo col tempo ho capito che non si trattava di un problema casuale né esclusivamente estetico. Quelle imperfezioni erano un segnale, il modo in cui il corpo cercava di dire qualcosa che spesso ignoriamo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Avevo sempre brufoli sul collo e sul mento, poi ho scoperto che cosa li causava: errore che fanno tutti

