Aveva 33 anni il detenuto che si è tolto la vita Il garante | Condizioni drammatiche c' è chi non ce la fa

Questa mattina si è appresa la tragica notizia: un uomo di 33 anni si è suicidato nel carcere di Bologna. La guardia penitenziaria ha trovato il corpo nei bagni di una sezione del carcere nella notte tra il 29 e il 30 gennaio. Il garante dei detenuti parla di “condizioni drammatiche” e sottolinea che ci sono persone che, in queste condizioni, non riescono a resistere. La morte del giovane si aggiunge a un elenco crescente di casi di disagio e sofferenza nelle carceri italiane.

Originario di Vicenza, avrebbe finito di scontare la sua pena nel 2029. Il professor Bincoletto: «Aveva manifestato grossa sofferenza più volte, addirittura manifestato l’intenzione che ha poi messo in pratica la scorsa notte. Segnali che vanno presi sul serio» Aveva solo 33 anni, M. G., il detenuto che si è tolto la vita nei bagni di una sezione del Due Palazzi la notte del 29 gennaio. E' il secondo suicidio in pochi giorni, la conferma, se ce ne fosse bisogno, che la situazione nelle carceri non migliora, al contrario. Nella stessa sera, nel carcere di Potenza, un altro caso analogo, ma per fortuna con un epilogo diverso visto che l'allarme lanciato da altri detenuti ha permesso al personale penitenziario d'intervenire in tempo e salvargli la vita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un detenuto marocchino di 29 anni si è tolto la vita nel carcere di Sollicciano a Firenze.

