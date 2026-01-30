Avere l’università qui è la medicina migliore per rinverdire la sanità piacentina

La sanità a Piacenza sembra vivere una fase di rinascita, almeno secondo alcune voci. Il presidente di una commissione regionale dice che l’università locale può essere la soluzione migliore per migliorare il settore sanitario. Dall’altra parte, i lavoratori dell’Ausl continuano a manifestare malcontento, ma alcuni amministratori non sembrano condividere questa preoccupazione. La situazione resta aperta, e si attende di capire quale strada prenderà nei prossimi mesi.

«Vedo una nuova primavera per la sanità di questo territorio e tutto questo malcontento dei lavoratori Ausl, che alcuni consiglieri comunali riportano, non lo percepisco. Ci sono problemi, ma c'è la necessità di avere stimoli e avere un'università aiuta in tutto ciò».

Nel secondo atto di esami di Medicina, la maggior parte degli studenti ha superato con successo, con promossi che si attestano sotto il 20%, esclusa la Chimica.

La recente modifica del sistema di accesso ai corsi di Medicina, introdotta con il semestre filtro, ha sollevato preoccupazioni sulla sua efficacia.

