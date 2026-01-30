Autorità guatemalteche respingono misure repressive sottolineano impegno per il rispetto della legge costituzionale

Le autorità guatemalteche hanno respinto le accuse di aver adottato misure repressive contro le proteste sociali. In una nota ufficiale, hanno sottolineato di agire nel rispetto della Costituzione e di non aver mai oltrepassato i limiti legali. La tensione resta alta, ma il governo insiste sulla legittimità delle sue mosse.

Le autorità guatemalteche hanno ufficialmente respinto l’uso di misure repressive in risposta a proteste sociali, ribadendo il proprio impegno a operare esclusivamente entro i limiti della Costituzione nazionale. L’annuncio, diffuso in una dichiarazione ufficiale, arriva in un momento di crescente tensione sociale, dopo che manifestazioni di massa si sono svolte in diverse città del paese, soprattutto nella capitale, Guatemala City, e in regioni del sud. I cittadini hanno chiesto riforme in ambito economico, sociale e ambientale, con particolare attenzione alle condizioni di vita nelle aree rurali e alla gestione delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autorità guatemalteche respingono misure repressive, sottolineano impegno per il rispetto della legge costituzionale Approfondimenti su Autorità Guatemalteche Il Salario minimo è costituzionale, schiaffo della Consulta al governo che aveva impugnato la legge della Regione Puglia La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità del salario minimo, respingendo l’impugnazione del governo sulla legge regionale della Puglia. Fine vita in Senato dopo il via libera della Corte Costituzionale alla legge toscana Dopo l’approvazione della Corte Costituzionale alla legge toscana, si apre un nuovo capitolo sul fine vita in Italia.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.