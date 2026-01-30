Le autorità ambientali hanno bloccato il progetto di discarica sull’isola di Ischia. Hanno sequestrato l’area che doveva diventare un sito di smaltimento rifiuti, per proteggere l’ambiente e prevenire problemi futuri. La decisione arriva dopo una serie di controlli e proteste locali contro l’intervento.

L’autorità ambientali hanno disposto il sequestro di un’area sull’isola di Ischia, in provincia di Napoli, destinata a diventare una discarica per rifiuti. Il provvedimento è stato attuato a seguito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, che hanno riscontrato gravi irregolarità procedurali e potenziali danni all’ecosistema locale. L’area, situata in un’area protetta e caratterizzata da un delicato equilibrio idrogeologico, era stata oggetto di un progetto di stoccaggio rifiuti che non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni ambientali né superato le valutazioni d impatto previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autorità bloccano progetto di discarica sull’isola di Ischia per salvaguardare l’ambiente

Approfondimenti su Ischia Discarica

L'isola di Ischia piange la scomparsa di Alfredo Pascale, conosciuto come il

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ischia Discarica

Argomenti discussi: Israele blocca delegazione di insegnanti al confine con la Cisgiordania: Solidarietà ai colleghi palestinesi; Porti contro i traffici di armi: nuovo corteo di protesta a Ravenna; Allungamento del porto di Salerno, Ragone: La spiaggia verrà sacrificata, altro che fake news; Traghetto affondato nelle Filippine, le autorità bloccano la flotta dell’operatore.

Consalvo, progetto riforma Autorità porti di Rixi interessanteUna presentazione strutturata e interessante del progetto di riforma dei porti. Così il neo presidente dell'Autorità portuale di Trieste e Monfalcone, Marco Consalvo, ha definito il progetto ... ansa.it

Passano i giorni, le settimane e i mesi, ma le lotte interne ai partiti bloccano la nomina dei nuovi segretari generali delle autorità portuali. - facebook.com facebook