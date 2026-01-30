Automotive Urso | Con Germania e anche Francia per indicare la rotta all' Ue

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, punta a rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa nel settore automotive. Dopo aver siglato un accordo con la Germania, ora vuole coinvolgere anche la Francia, creando un triangolo di alleanze. L’obiettivo è guidare le politiche europee e spingere per riforme più rapide, in vista del Consiglio europeo del 12 febbraio, che si concentrerà sulla competitività del settore. Urso spera così di mettere l’Italia in prima linea sulle scelte che riguardano il futuro dell’auto in Europa.

La volontà di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, dopo che il governo ha stabilito un asse con la Germania, è di creare un triangolo con la Francia allo scopo di “indicare la rotta in Europa sul settore automotive e allargare il fronte delle riforme”, soprattutto in vista del Consiglio europeo del prossimo 12 febbraio con al centro la competitività. Lo stesso comparto, inoltre, beneficerà di 1,6 miliardi: 750 milioni destinati alla ricerca e 450 ai contratti di sviluppo per gli investimenti produttivi, mentre i restanti 400 milioni riguarderanno le colonnine di ricarica per i privati, il leasing sociale; il contributo per trasformare, grazie ai retrofit, un’auto a benzina alle alimentazione Gpl o metano; due ruote e quadricicli elettrici; bonus per l’acquisto per veicoli commerciali leggeri leggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tavolo automotive al Mimit: Urso chiede riforme radicali all’UE e presenta il fondo da 1,6 miliardiTavolo automotive Mimit Stellantis conferma 7 miliardi di acquisti in Italia per il 2026, ma Anfia e sindacati avvertono: ... energiaoltre.it

Tavolo nazionale sull'automotive, Stellantis: aumento produzione già nel 2026Si è tenuto il Tavolo nazionale sul settore automotive. Alla riunione, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prendono parte le Regioni coinvolte nella produzione di ... ansa.it

Tavolo #Automotive | Presentata al #MIMIT la nuova programmazione del Fondo che ha a disposizione 1,6 miliardi di euro. #Stellantis conferma oltre 7 miliardi alla filiera italiana nel 2026. Ministro Urso "Cambiamenti radicali subito, non maquillage” mim x.com

Bruxelles. Con tutti i colleghi italiani (di tutti i partiti) ci siamo confrontati con il Ministro Adolfo Urso sui dossier che riguardano: energia, competitività, pmi, automotive, acciaio. L’occasione è stata propizia per confrontarci anche sul futuro dell’ex Ilva con il n facebook