Autocisterna carica di carburante esce di strada intervento dei pompieri

Questa mattina i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti a Erbè, in via Canova, per un incidente stradale. Un’autocisterna carica di carburante è uscita di strada e si è fermata parzialmente fuori dalla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

In Via Canova, a Erbè, mobilitazione dei soccorsi per un autoarticolato inclinato con 32mila litri di gasolio e benzina. Strada chiusa durante le operazioni Vigili del fuoco veronesi impegnati questa mattina, 30 gennaio, dalle 8.30 a Erbè, in Via Canova, dove un’autocisterna carica di carburante è uscita parzialmente di strada. L’autoarticolato, che trasportava 16mila litri di gasolio e altrettanti di benzina, si è inclinato in modo pericoloso per cause ancora da accertare, rendendo necessario un intervento immediato per evitare rischi maggiori. Sul posto è stata fatta arrivare una seconda cisterna, indispensabile per procedere al travaso dei liquidi infiammabili e mettere in sicurezza il mezzo incidentato.🔗 Leggi su Veronasera.it

