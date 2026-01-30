Autocarro fuori controllo in località Cadelbosco due feriti trasportati d’urgenza in ospedale

Questa mattina un autocarro ha perso il controllo e si è ribaltato lungo la Statale 63 tra Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria, nel Reggiano. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale d’urgenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente.

Un autocarro è uscito di strada nella mattinata di domenica 30 gennaio 2026, in località Cadelbosco Sopra, nel comune di Reggio Emilia, lungo l'ex Statale 63 tra Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria. L'incidente è avvenuto poco prima delle otto, in condizioni di scarsa visibilità causate da una densa nebbia che avvolgeva la zona. Il mezzo, in uso a un'azienda di servizi reggiana, ha perso il controllo, si è sbandato e si è schiantato fuori carreggiata, finendo con il ribaltamento su un fianco. A bordo due dipendenti della ditta, entrambi rimasti feriti. I soccorsi sono stati attivati immediatamente: sul posto sono giunte due ambulanze della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa, un'automedica, un'autosoccorso con i vigili del fuoco di Guastalla e un'unità dei carabinieri per i rilievi tecnici.

