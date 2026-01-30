Autista bus insegue lo scippatore e lo picchia polizia lo scagiona ma viene licenziato | Abbandono del mezzo

L’autista di un autobus a Londra ha inseguito e picchiato uno scippatore che aveva appena rubato una collana a una passeggera. La polizia ha confermato che non ci sono state irregolarità da parte sua, ma l’azienda lo ha comunque licenziato, accusandolo di aver abbandonato il mezzo acceso e di aver usato troppa forza. La vicenda ha fatto discutere, perché lui sostiene di aver agito per proteggere la passeggera e fermare il ladro.

