Autista bus insegue lo scippatore e lo picchia polizia lo scagiona ma viene licenziato | Abbandono del mezzo

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autista di un autobus a Londra ha inseguito e picchiato uno scippatore che aveva appena rubato una collana a una passeggera. La polizia ha confermato che non ci sono state irregolarità da parte sua, ma l’azienda lo ha comunque licenziato, accusandolo di aver abbandonato il mezzo acceso e di aver usato troppa forza. La vicenda ha fatto discutere, perché lui sostiene di aver agito per proteggere la passeggera e fermare il ladro.

