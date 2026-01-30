Australian Open Sinner-Djokovic al quinto set Il pubblico tutto con Nole

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open è arrivata al quinto set. Il pubblico è tutto con Djokovic, che lotta per qualificarsi alla finale. La tensione è alle stelle mentre i due si sfidano in una partita combattuta e piena di colpi decisivi. Gli appassionati si aspettano un finale incerto fino all’ultimo punto.

AGI - La seconda partita di semifinale all'Australian Open vede in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il serbo, mai amato dal pubblico che gli ha spesso fatto il tifo contro, a 38 anni e ormai sulla via del declino, stavolta ha tutti con lui. Sinner è costretto a giocare contro l'avversario, sempre competitivo ai massimi livelli (anche grazie al fatto che ha giocato poco negli ultimi incontri, sfruttando un ritiro prima del match agli ottavi e un altro, dopo meno di due ore nei quarti di finale da parte di Musetti). Malgrado ciò, Sinner vince il primo set in maniera piuttosto agevole. Poi però Djokovic inizia a non sbagliare più mentre diventa falloso l'italiano.

