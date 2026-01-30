Australian Open Sinner conduce 2-1 ma pubblico tutto con Djokovic

La semifinale tra Sinner e Djokovic si anima. Sinner vince il primo set e conduce 2-1, ma il pubblico spinge forte Djokovic. La partita resta aperta, con scambi intensi e un pubblico che non smette di tifare. Ora si aspetta solo il quarto set, con tutti che seguono il match con attenzione.

AGI - La seconda partita di semifinale all'Australian Open vede in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il serbo, mai amato dal pubblico che gli ha spesso fatto il tifo contro, a 38 anni e ormai sulla via del declino, stavolta ha tutti con lui. Sinner è costretto a giocare contro l'avversario, sempre competitivo ai massimi livelli (anche grazie al fatto che ha giocato poco negli ultimi incontri, sfruttando un ritiro prima del match agli ottavi e un altro, dopo meno di due ore nei quarti di finale da parte di Musetti). Malgrado ciò, Sinner vince il primo set in maniera piuttosto agevole. Poi però Djokovic inizia a non sbagliare più mentre diventa falloso l'italiano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Australian Open, Sinner conduce 2-1, ma pubblico tutto con Djokovic Approfondimenti su Australian Open LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tutto da rifare, serbo in versione deluxe Sinner e Djokovic si sfidano in diretta all’Australian Open 2026. Australian Open: Sinner batte Shelton in tre set. Semifinale con Djokovic. Jannik: “Bene sfidarlo ma dovrò essere al top” Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Djokovic dopo la sconfitta elogia Sinner e fa ridere tutti: “Mi ha distrutto perché lui ha...” Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open, la diretta: Sinner avanti, Musetti sfiderà Fritz. Djokovic vince con record; Sinner avanza, Gaston in lacrime: chi sfida al secondo turno degli Australian Open; Sinner- Shelton, l'azzurro è in semifinale, chiude 6-3 6-4 6-4; Sinner-Djokovic domani semifinale Australian Open, orario tv streaming anche in chiaro. Australian Open LIVE: Sinner 2-1 su Djokovic. Manca un set alla finale con AlcarazTennis - Australian Open | Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alcaraz trionfa su Zverev, ora Sinner-Djokovic ... ubitennis.com Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 1-2, la diretta: Nole subito avanti di un break in avvio di quarto setVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilmattino.it Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. L'azzurro avanti 2-1 - facebook.com facebook Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.