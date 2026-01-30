Australian Open Sinner cede a Djokovic in cinque set | Nole in finale con Alcaraz| Live 6-3 3-6 6-4 4-6 4-6

Jannik Sinner lotta, ma alla fine cede a Novak Djokovic in cinque set negli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due parziali, il giovane italiano si spegne nel finale, lasciando strada al serbo che vola in finale contro Alcaraz. Sinner aveva affrontato Djokovic anche nella semifinale del 2024, e questa volta aveva iniziato con convinzione, ma non è bastato. Djokovic si prende la vittoria con un successo che conferma la sua forza sui grandi palcoscenici.

Il serbo va a caccia del 25° Slam, per Carlos sarebbe la prima volta a Melbourne Risposta lunga di Jannik nel primo punto, 15-0. Rovescio che non trova il campo dell'altoatesino, 30-0. Nole non trova il campo con il rovescio, 30-15. Rovescio in rete di Sinner, 40-15: due match point. Il primo annullato con un diritto di Nole in rete dopo uno scambio duro, il secondo con un clamoroso errore del serbo su un dritto dopo il servizio che doveva solo chiuderlo, sbaglia l'angolo e Sinner lo passa. Si va ai vantaggi: risposta lunga di Jannik, rovescio in corridoio dell'altoatesino. Ora Nole serve per chiudere il match Splendido rovescio vincente lungolinea di Jannik nel primo punto, con un diritto dal centro l'altoatesino si porta sullo 0-30.

