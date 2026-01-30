Australian Open semifinali in diretta | Alcaraz avanti 6-5 al quinto set Un break pari Poi Sinner-Djokovic

Alcaraz e Sinner si contendono la semifinale degli Australian Open. Alcaraz è avanti 6-5 nel quinto set, con un break pari che potrebbe decidere il match. Nel frattempo, Sinner si vede avanti 6-4 nei confronti diretti con Djokovic, con cinque vittorie di fila, inclusa la semifinale dell’anno scorso. Ora i due giocatori sono pronti a scendere in campo per la sfida decisiva.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Melbourne e il Grande Slam della carriera, che domenica vorrebbe conquistare a 22 anni, più giovane tennista della storia, contro il vincente di Sinner-Djokovic. Per lui sembrava finita; invece no, gli dei del tennis hanno altro in programma. Vince 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 in 5h27'. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale del primo Slam della stagione, due parziali dominati con il carisma del capo branco, sul punteggio di 4-4 nel terzo il numero uno del mondo ha un passaggio a vuoto.

Al momento, Zverev si trova in vantaggio 5-4 nel quinto set e sta servendo per chiudere la partita.

Alcaraz e Zverev stanno giocando una delle semifinali più intense degli Australian Open.

