Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Nole avanti di un break Jannik ne sciupa altri tre| Live 6-3 3-6 6-4 4-6 3-5

Nella semifinale degli Australian Open, Djokovic è avanti di un break contro Sinner nel quinto set. Jannik ha già perso due volte contro Nole in questa occasione, ma questa volta lotta duro e prova a rimanere in partita. La sfida è ancora aperta e la tensione si fa sentire sul campo.

Risposta lunga di Jannik nel primo punto, 15-0. Rovescio che non trova il campo dell'altoatesino, 30-0. Nole non trova il campo con il rovescio, 30-15. Rovescio in rete di Sinner, 40-15: due match point. Il primo annullato con un diritto di Nole in rete dopo uno scambio duro, il secondo con un clamoroso errore del serbo su un dritto dopo il servizio che doveva solo chiuderlo, sbaglia l'angolo e Sinner lo passa. Si va ai vantaggi: risposta lunga di Jannik, rovescio in corridoio dell'altoatesino. Ora Nole serve per chiudere il match Splendido rovescio vincente lungolinea di Jannik nel primo punto, con un diritto dal centro l'altoatesino si porta sullo 0-30.

